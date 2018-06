Noord-Frans dorpje in shock na moord op Tom (9) mvdb

01 juni 2018

11u48

Bron: 20Minutes - Le Parisien - BFMTV 3 De 230 inwoners van het Noord-Franse dorpje Hérie-la-Viéville zijn in shock na de moord op het negenjarige jongetje Tom. Zijn lichaam werd maandagavond laat aangetroffen en vertoonde sporen van seksueel misbruik. Een verdachte (27) zit sinds dinsdag in voorlopige hechtenis.

Tom was na school kersen gaan plukken en keerde niet terug. Zijn ongeruste moeder belde een vriendje (11) van haar zoon, maar die wist niet waar het jongetje zich bevond. De alleenstaande vrouw meldde de onrustwekkende verdwijning in de vooravond, waarop een grote zoekactie van start ging. De politie trof het lichaam net voor 23 uur aan onder houtafval in de verwilderde tuin van een verlaten huis.

De tuin ligt niet ver van de woning van Tom. Het lichaampje vertoonde naast een grote wonde aan het hoofd ook sporen van verkrachting. Het was nagenoeg naakt en was besprenkeld met branstoffen. De moordenaar wou vermoedelijk brand stichten om zijn daad te verhullen.

Jonathan M.

De 27-jarige Jonathan M., medebewoner van het dorp op zo'n 30 kilometer ten oosten van Saint-Quentin, werd 's anderdaags vroeg thuis opgepakt. Het vriendje waarmee Tom de kersen was gaan plukken, zette de speurders op het spoor. Hij herinnerde zich hoe een onbekende aanbood om hen te helpen bij het plukken, een aanbod waar de jongens niet op ingingen.

De werkloze man die gekend is voor verschillende kleine criminele feiten, hield dagen de lippen stijf, maar zou volgens nieuwszender BFMTV zijn betrokkenheid niet langer ontkennen. Volgens een bron dicht bij het onderzoek kan de twintiger enkel korte 'flitsen' herinneren van wat er maandagavond is gebeurd. In maart postte hij op de sociale media dat hij klacht ging indienen tegen iemand die hem van seksueel misbruik beschuldigde. Een net meerderjarige Jonathan M. was in 2008 kandidaat bij lokale verkiezingen. Hij kreeg 29 stemmen achter zich en raakte niet verkozen. Volgens zijn zus lijdt hij aan schizofrenie.

Jonathan M. stond niet bekend als zedendelinquent en kende zijn slachtoffer wellicht niet. De verslagenheid in het dorp is groot. Medeleerlingen van het dorpsschooltje kregen deze week psychologische bijstand.