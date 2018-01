Noord- en Zuid-Korea zullen niet spreken over wapens: "Die zijn enkel gericht tegen de VS" JC ADN

Noord-Korea zal tijdens de gesprekken met Seoel niet spreken over zijn nucleaire wapens. Dat heeft het land vandaag bekendgemaakt, nu beide landen voor het eerst in twee jaar weer met elkaar communiceren. Pyongyang richt zijn wapens immers enkel op de Verenigde Staten, niet op zijn "broeders" in Zuid-Korea, luidt het.

Zuid- en Noord-Korea zijn tijdens hun eerste gesprekken overeengekomen de militaire telefoonverbinding tussen beide landen opnieuw in gebruik te nemen. Dat maakte het nieuwsagentschap Yonhap vandaag bekend op gezag van de regering in Seoel. De militaire telefoonverbinding zal morgen opnieuw in gebruik zijn. Ze was bijna twee jaar geleden afgesloten. Vorige week was een burgerlijke telefoonverbinding tussen beide landen al opnieuw in gebruik genomen.



Noord-Koreaans leider Kim Jong-un maakte vorige week bekend een delegatie te willen sturen naar de Olympische Winterspelen, die plaatsvinden in Zuid-Korea. In dat kader werd de communicatie tussen beide landen weer opgestart.



De gesprekken vinden plaats in het grensdorp Panmunjeom. Over de mogelijke inhoud van de gesprekken bleef het voorlopig stil. Er werd sinds vorige week wel volop over gespeculeerd. Er heerst een grote spanning tussen beide landen, door het wapenprogramma van Noord-Korea.



Daarover zal het tijdens de gesprekken niet gaan. "Al onze wapens, waaronder atoombommen, waterstofbommen en ballistische raketten, zijn alleen gericht tegen de Verenigde Staten. Niet tegen onze broeders, noch China en Rusland", verklaarde Noord-Koreaans hoofdonderhandelaar Ri Son Gwon na elf uur overleg met de zuiderburen. "Dit is geen kwestie tussen Noord- en Zuid-Korea. Hierover spreken, zou de vooruitgang die vandaag geboekt is teniet doen."

"Fundamentele oplossing"

Vanuit Seoel klinkt een ander geluid. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Unificatie gelooft wel dat de verbeterde relatie tussen beide landen de weg kan vrijmaken voor een "fundamentele oplossing" van de nucleaire kwestie, zo klonk het na afloop van de gesprekken.



Zuid-Korea had dan ook voorgesteld gesprekken op te starten om het Koreaanse schiereiland te denucleariseren, iets waar het noorden dus niet op inging. Wel was Pyongyang het ermee eens dat vrede op het schiereiland gegarandeerd moet worden, aldus het ministerie.

Winterspelen

Tijdens de gesprekken heeft Seoel zich bereid verklaard tijdelijk enkele sancties op te heffen, zodat de Noord-Koreanen de Olympische Winterspelen kunnen bezoeken. De delegatie zal bestaan uit atleten, hooggeplaatste functionarissen, supporters, kunstenaars en journalisten.

Eerder had Zuid-Korea unilateraal beslist verschillende Noord-Koreaanse functionarissen te bannen als reactie op de nucleaire en rakettesten van Pyongyang.