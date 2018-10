Noord- en Zuid-Korea willen grensovergangen maken TTR

15 oktober 2018

11u43

Bron: ANP, Belga 0 Noord- en Zuid-Korea zijn het er vandaag over eens geworden dat ze hard gaan werken om grensovergangen te maken. Mogelijk zijn er dan al in november of december verbindingen tussen de twee landen met wegen en spoorwegen. In een interview met 'Le Figaro' looft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vandaag de "oprechtheid" van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De overeenkomst is gesloten in Panmunjom, een complex dat een van de weinige openingen in de grens vormt. Bij het overleg waren de ministers van Hereniging van beide landen, Cho Myoung-gyon uit het zuiden en Ri Son-gwon uit het noorden.

Beide landen gaan in november ook samen met het Rode Kruis praten over de hereniging van families die door de vrijwel hermetisch afgesloten grens zijn gescheiden, zo meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De grens tussen het stalinistisch geregeerde Noord-Korea en het pro-westerse zuiden is feitelijk de frontlijn op het moment dat de Koreaanse oorlog in 1953 werd beëindigd. Er is nooit een vredesverdrag gesloten.

Olympische spelen

De twee Korea's kwamen ook overeen op internationale sporttoernooien met één team deel te nemen. Later deze maand starten beide leiders gesprekken op over de gezamenlijke organisatie van de Olympische Spelen van 2032. Dat heeft de Zuid-Koreaanse radiozender KBS vandaag gemeld.

De relatie tussen de twee tegenpolen beleeft dit jaar een ongekende verbetering met een reeks topontmoetingen tussen Moon Jae-in en Kim Jong-un. Die laatste zou voor zijn geïsoleerde schrikbewind om economische redenen een opening zoeken.

Beelden van een ontmoeting tussen Moon Jae-in en Kim Jong-un die eerder plaatsvond in Pyongyang: