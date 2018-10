Noord- en Zuid-Korea sluiten wachtposten langs beide zijden van de grens TTR

26 oktober 2018

13u07

Bron: Belga 0 De twee Korea's hebben beslist om elk elf wachtposten langs hun gezamenlijke grens te ontmantelen tegen het einde van november. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger vandaag gemeld. Op termijn overwegen beide landen zelfs om ook alle andere wachtposten te sluiten.

Het akkoord is een nieuwe stap in de toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea, die in januari van dit jaar van start ging na jaren van zeer gespannen betrekkingen. De gespannen relatie was het gevolg van de nucleaire en ballistische programma's van het regime in Pyongyang.



De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in ontmoetten elkaar in september voor de derde keer. Daarbij spraken ze onder meer af om de nucleaire ontwapening van Noord-Korea voort te zetten, maar ook om maatregelen te nemen die de spanning langs de grens verder doen afnemen.

Onderhandelingen

Vandaag vond er overleg plaats tussen Noord- en Zuid-Koreaanse generaals in Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone. Zij beslisten alvast om telkens elf wachtposten langs beide zijden van de grens te ontmantelen tegen het einde van volgende maand. "De twee partijen hebben ook beslist om onderhandelingen te voeren om alle wachtposten terug te trekken, in functie van het resultaat van de terugtrekking van de elf posten", luidt het in een mededeling.

Gisteren was al beslist om troepen terug te trekken uit de gedemilitariseerde zone, waar in 1953 de niet-geformaliseerde wapenstilstand tussen beide Korea's werd ondertekend. Momenteel zijn er nog 35 niet-gewapende manschappen van beide kampen die de grens in het oog houden.