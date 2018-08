Noord- en Zuid-Korea sluiten bewakingsposten aan de grens TTR

21 augustus 2018

11u36

Noord- en Zuid-Korea hebben besloten om een aantal bewakingsposten langs hun gemeenschappelijke grens te sluiten, een stap die het wederzijdse vertrouwen moet stimuleren. Dat heeft de Zuid-Koreaanse minister van Defensie Song Young-moo vandaag gezegd.

De gedemilitariseerde zone (KMZ), die Korea sinds het einde van de oorlog in 1953 in tweeën deelt, is in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden een van de meest gemilitariseerde gebieden ter wereld.

Song Young-moo kondigde aan dat zijn land als teken van goede wil zich terugtrekt uit een tiental bewakingsposten. "Dit betekent dat we ons eerst uit één of twee posten zullen terugtrekken en we deze maatregel geleidelijk zullen uitbreiden", aldus de minister, die toevoegde dat Noord-Korea hetzelfde zou doen.

"Het noorden en het zuiden zijn akkoord gegaan met een terugtrekking uit de posten die dichtbij elkaar liggen. De twee die het dichtst bij elkaar liggen, zijn ongeveer 700 meter van elkaar verwijderd, en we gaan ons terugtrekken uit degenen die minder dan een kilometer uit elkaar staan."

Spanningen

De Koreaanse oorlog eindigde destijds met een wapenstilstand en niet met een vredesverdrag, waardoor het noorden en het zuiden technisch gezien nog altijd in oorlog zijn.

Na twee jaar van oplopende spanningen vanwege de nucleaire en ballistische programma's van Noord-Korea, zoeken de landen sinds januari opnieuw toenadering tot elkaar. Eind april was er een historische ontmoeting tussen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, in de gedemilitariseerde zone. In september zullen de twee leiders elkaar opnieuw ontmoeten.