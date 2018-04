Noord- en Zuid-Korea openen rode telefoonlijn tussen hun leiders KVDS

20 april 2018

11u05

Bron: Belga 1 Een week voor hun derde topontmoeting hebben Noord- en Zuid-Korea voor het eerst een rechtstreekse telefoonverbinding tussen hun leiders geopend. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse machthebber Kim Jong-un zullen rechtstreeks met elkaar kunnen praten via die rode telefoon.

Het kabinet van Moon liet weten dat de verbinding is getest. Een conversatie tussen operatoren duurde iets meer dan vier minuten.

Volgende week ontmoeten beide leiders elkaar in de grensplaats Panmunjom. Kim wil het hebben over de afbouw van het Noord-Koreaanse atoomprogramma en over condities voor een duurzame vrede op het Koreaanse schiereiland.