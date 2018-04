Noord- en Zuid-Korea houden historische ontmoeting en dit staat op het menu TK

24 april 2018

16u11

Bron: The Guardian 0 Nu vrijdag houden Kim Jong-un van Noord-Korea en Moon Jae-in van Zuid-Korea een ontmoeting op de grens van hun landen. Dat kan je gerust een historische gebeurtenis noemen: het is de eerste keer in meer dan zestig jaar dat er toenadering gezocht wordt. Het gesprek is tot in de puntjes voorbereid, en dat kan je heel goed merken aan het menu.

De meeting zal doorgaan in de gedemilitariseerde zone, aan de Zuid-Koreaanse kant. Het presidentiële paleis van Moon Jae-in, ook wel de Blue House genoemd, maakte vandaag het menu voor het ontvangstdiner bekend. En daar is duidelijk goed over nagedacht.

Zo krijgt Kim Jong-un rösti voorgeschoteld, een aardappelgerecht dat in de vorm van een ronde koek gebakken wordt. Het is een Zwitserse specialiteit, waarmee verwezen wordt naar de schooltijd van de Noord-Koreaanse leider. Het land heeft nooit willen bevestigen dat Kim in Zwitserland gestudeerd heeft, maar verhalen van oud-klasgenoten doen al jaren de ronde. Het neutrale land heeft ook al laten weten dat Kim onder een schuilnaam op hun grondgebied verbleef.

Ook de jonge jaren van Moon worden geëerd aan tafel. Er staat gebakken zonnevis op het menu: een verwijzing naar de jeugd van de Zuid-Koreaanse president, die in de havenstad Busan is opgegroeid.

Stevige likeur

Verder staat er ook naengmyeon op het programma, een gerecht met koude noedels die geserveerd worden in een gekoelde vleesbouillon. Het is een gerecht waar Okryu Gwan, een van de enige restaurants in Noord-Korea, bekend om staat. Moon Jae-in wilde het beroemde maal graag proeven, en Kim Jong-un ging daar maar wat graag op in. Hij laat de chef van Okryu Gwan overkomen naar de grens om de noedels te bereiden.

En natuurlijk moet er ook gedronken worden: beide leiders zullen een 'geurige wijn gemaakt van azalea's' voorgeschoteld krijgen. Daarnaast krijgen ze ook munbaeju, een gedistilleerde likeur met een alcoholpercentage van 40 procent die zowel in Noord- als Zuid-Korea gedronken wordt. Als dat maar goed afloopt.