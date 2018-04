Noord- en Zuid-Korea houden eerste ontmoeting in 65 jaar. Maar waarom zijn ze eigenlijk ooit gesplitst? TK

27 april 2018

13u13 1 Met een schijnbaar hartelijke handdruk zorgden Kim Jong-un en Moon Jae-in vanmorgen voor een historisch moment. Het is de eerste keer in tien jaar dat de leiders van Noord- en Zuid-Korea elkaar de hand schudden, en Kim is de eerste leider sinds 1953 die de grens met zijn buurland oversteekt. Het einde van de 68 jaar durende oorlog tussen beide naties is in zicht. Maar hoe is het eigenlijk zover kunnen komen?

Het begon eigenlijk allemaal in 1904. Tot dan was Korea lang een koninkrijk geweest onder de Joseon-dynastie, die van 1392 tot 1897 heerste over het land. Dat wil niet zeggen dat alles vredevol en rustig verliep: er waren heel wat conflicten, maar op cultureel en economisch vlak ging het Korea voor de wind. Tot het land het slachtoffer werd van de machtsstrijd tussen Rusland en Japan. Even werd er nog een Koreaans Keizerrijk geïnstalleerd, maar uiteindelijk werd de natie ingelijfd bij Japan, die als overwinnaar uit de Russisch-Japanse oorlog (1904-1905) kwam.

Korea kreeg opnieuw een keizer - de laatste van een eengemaakt Korea -, maar Sunjong was niet meer dan een marionet die netjes de wil van Japan uitvoerde. Toen hij in 1926 stierf, lag het land compleet 'onder de sloef' van het land van de rijzende zon. Die probeerde Korea's unieke culturele identiteit te ondermijnen, onder meer door de taal en gebruiken van Japan in te voeren. Op een bepaald moment probeerde Tokio zelfs een wet op te stellen die dicteerde dat alle kinderen een Japanse tweede naam moesten krijgen. Het zal je dan ook niet verbazen dat de Koreanen de Japanners tot op vandaag niet echt goed gezind zijn.

Koude Oorlog

Aan het Japanse bewind kwam pas in 1945 een einde, toen het keizerrijk zwaar gehavend uit de Tweede Wereldoorlog kwam. Het gebied werd ontmanteld en er werd bepaald dat keizer Hirohito de kolonie Korea moest afstaan. Het land kon echter niet echt opgelucht ademhalen, want het viel meteen ten prooi aan de Koude Oorlog en het getouwtrek tussen Rusland en Amerika. Deze laatste besloot dat ze een bezettingszone nodig hadden in Korea en trok letterlijk een lijn langs de 38e breedtegraad noord. Ze verdeelden zo het land officieel in twee stukken. Het zuidelijke deel werd bezet door de Amerikanen, terwijl de Russen een communistisch regime installeerden in het Noorden. Rusland gaf zijn deel uiteindelijk aan China.

In 1948 keerde de rust even terug: in Seoel werd een nieuwe regering geïnstalleerd onder leiding van Syngman Rhee, een man die nog in de VS gewoond had. Hij werd de eerste president van Zuid-Korea, waarna de Amerikanen zich terugtrokken. Ook in het Noorden waaide een nieuwe wind. Kim Il-sung werd dan weer de eerste premier van de Democratische Volksrepubliek Korea, waarna ook de Sovjet-krachten terug naar huis gingen.

Koreaanse Oorlog

Voor even toch, want in 1950 brak de Koreaanse Oorlog uit en werd alle hoop op een vereniging de kop ingedrukt. Het Noorden lanceerde een verrassingsaanval op het Zuiden - volgens hen omdat zuidelijke troepen de grens waren overgestoken. In een mum van tijd veroverden de veel sterkere troepen - Kim Il-sung werd gesteund door het Chinese Rode Leger - zowat het hele Zuiden, waarna de Amerikanen en VN-troepen uit onder meer Groot-Brittannië zich genoodzaakt zagen om in te grijpen. Ze duwden de Noord-Koreanen terug en verplaatsten het front opnieuw naar de 38ste breedtegraad, waar de gevechten nog drie jaar af en aan bleven woeden.

Toen in 1953 - na meer dan twee jaar onderhandelen - uiteindelijk een wapenstilstand werd ondertekend, waren 2,5 miljoen (!) mensen omgekomen. Tot echte vrede kwam het niet; de landen bleven in een staat van oorlog en hielden de gedemilitariseerde zone tussen hen in angstvallig in het oog. Die grens ligt nog steeds waar de Amerikanen ze tijdens de Koude Oorlog hadden getekend.

Na de oorlog ging de economie van het Zuiden er met sprongen op vooruit, en uiteindelijk werd er een democratie geïnstalleerd. Het Noorden kreunde de laatste decennia echter onder een dictatoriaal bewind, waarbij de ene Grote Leider nog gekker is dan zijn voorganger. Kim Il-sung werd opgevolgd door zijn zoon Kim Jong-il, die uiteindelijk afgelost werd door de huidige dictator: Kim Jong-un. Ook op economisch vlak is het er nog steeds een kleine ramp, al zal daar binnenkort misschien verandering in komen. Beide landen plannen immers om de oorlog nog dit jaar officieel te beëindigen, waarmee de 65-jaar durende oorlog tussen beide partijen eindelijk afgelopen zal zijn.