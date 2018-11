Noord- en Zuid-Korea halen eerste twintig wachtposten weg langs grens kg

11 november 2018

17u23

Bron: Belga 1 Soldaten van Noord- en Zuid-Korea zijn vandaag begonnen met de vernieling van twintig grensposten in de gedemilitariseerde zone. De actie kadert in een plan om de spanningen tussen de twee staten te verminderen.

Eind oktober waren generaals van Noord- en Zuid-Korea overeengekomen om elk tien grensposten weg te halen in de gedemilitariseerde zone tussen beide staten. Nadat de posten eerder al ontruimd werden, begonnen soldaten vandaag met de ontmanteling ervan.

Zuid-Korea heeft in totaal nog ongeveer zestig grensposten in de gedemilitariseerde zone, Noord-Korea zo'n 160. Bedoeling is dat die op termijn allemaal verdwijnen.

Noord- en Zuid-Korea zijn technisch gesproken nog steeds in oorlog met elkaar, maar de voorbije maanden zijn de relaties op het Koreaanse schiereiland gevoelig verbeterd. De ontmanteling van de grensposten maakt deel uit van een bredere waaier aan maatregelen die de militaire aanwezigheid op het grensgebied moeten afbouwen.

Bekijk ook:

Meer over Zuid-Korea