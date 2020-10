Noord-Cyprus kiest nieuwe leider, Ankara volgt van nabij PVZ

11 oktober 2020

19u11

Bron: AFP/BELGA 0 De inwoners van de zelfverklaarde Turkse Republiek Noord-Cyprus, die enkel door Turkije wordt erkend, hebben zondag hun stem uitgebracht om een nieuwe leider te kiezen. Volgens de eerste schattingen van de electorale raad ligt Ersin Tatar aan de leiding met 33 procent van de stemmen, voor de huidige leider Mustafa Akinci met ongeveer 28 procent. Tatar krijgt de steun van Turkije. Tussen hen zal een tweede ronde plaatsvinden op 18 oktober.

De 738 stemkantoren sloten de deuren om 18 uur lokale tijd. Rond 17 uur lokale tijd lag de participatiegraad op 54,72 procent van de bijna 199.000 ingeschreven kiezers. De eerste schattingen van de electorale raad zijn gebaseerd op de telling van ongeveer 9.000 stembiljetten.

De verkiezingen vonden plaats nu de spanningen in het oosten van de Middellandse Zee zijn opgelopen tussen Turkije en Griekenland. Athene is de voornaamste bondgenoot van de Republiek Cyprus, die lid is van de Europese Unie.

Cyprus is sinds 1974 opgedeeld, na een Griekse staatsgreep en een Turkse militaire interventie. Zo ontstond in het noorden de Turkse Republiek Noord-Cyprus met ongeveer 300.000 inwoners.

Tussen Ankara aan de ene kant, en Athene en Nicosia aan de andere, waren er al forse spanningen omwille van aardgasvelden, vooral sinds Turkije het boorschip Yavuz naar Cyprus stuurde.