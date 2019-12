Nooit zo veel massamoorden in VS als afgelopen jaar: 41 feiten waarbij 211 doden vielen KVDS

29 december 2019

07u58

Bron: ANP, HuffPost 0 In de Verenigde Staten gebeurden afgelopen jaar 41 massamoorden. Dat zijn feiten waarbij vier slachtoffers of meer vielen. In totaal waren er maar liefst 211 doden te betreuren. In de meest gevallen ging het om schietpartijen.

Een en ander blijkt uit een lijst die werd samengesteld door The Associated Press, USA Today en Northeastern University. Nooit eerder waren er zo veel feiten, volgens cijfers die teruggaan tot de jaren zeventig.

Las Vegas

Een belangrijke kanttekening: in 2017 waren er dan wel minder feiten, er vielen wel nog méér slachtoffers: 224. Dat was immers het jaar van de dodelijkste massaschietpartij in de moderne Amerikaanse geschiedenis: in Las Vegas, waar een man vanuit het raam van een hotel het vuur opende op de bezoekers van een concert.





De meeste doden vielen dit jaar bij een schietpartij bij een Walmart in El Paso. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven. Bij een schietpartij aan een bar in Dayton vielen 10 doden en bij een schietpartij in Virginia Beach kwamen 13 mensen om het leven.

Een overzicht van bekende ‘mass shootings’ van de afgelopen jaren:

- 14 februari 2018: 17 doden, 17 gewonden in Parkland. Oud-student schiet leerlingen dood.

- 18 mei 2018: 10 doden, 14 gewonden in Santa Fe, student schiet medestudenten neer.

- 27 oktober 2018: 11 doden, 6 gewonden in Pittsburgh, man schiet op bezoekers synagoge.

- 7 november 2018: 13 doden, 12 gewonden in Thousand Oaks. Man schiet bezoekers bar neer.

- 6 januari 2017: 5 doden, 6 gewonden in Fort Lauderdale. Man opent vuur op vliegveld.

- 1 oktober 2017: 59 doden, 422 gewonden in Las Vegas. Man schiet vanuit hotel bezoekers concert neer.

- 5 november 2017: 27 doden, 20 gewonden in Sutherland Springs. Man schiet op kerkgangers.

- 12 juni 2016: 50 doden, 53 gewonden in Orlando. Man opent vuur in bar.

