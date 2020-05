Nooit zo veel besmettingen: Rusland intussen in top drie van landen met meeste corona-infecties KVDS

11 mei 2020

12u26

Bron: Belga 0 In Rusland is het aantal vastgestelde coronabesmettingen fors gestegen. Er is een nieuw dagrecord gevestigd met 11.656 gevallen, melden Russische media. In totaal zijn er nu 221.344 gevallen geregistreerd, volgens het Russische crisiscentrum. Daarmee is Rusland na de Verenigde Staten en Spanje het land met de meeste vastgestelde infecties.

Volgens de Russische autoriteiten is de sterke toename in het aantal gevallen van de afgelopen tien dagen te wijten aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgevoerde tests en dus niet aan een versnelde verspreiding van het virus. Dat zou ook de lage mortaliteit moeten verklaren: in Rusland zijn tot nu toe 2.009 doden geteld door Covid-19, hoewel volgens sommigen het aantal doden wordt onderschat. Intussen zouden al 5,6 miljoen tests zijn uitgevoerd. Rusland telt in totaal 142 miljoen inwoners.

Strenge maatregelen

President Vladimir Poetin houdt later een regeringsoverleg om te beslissen of hij enkele van de zeer strenge maatregelen tegen het virus in zijn land zal verlengen. Rusland reageerde aanvankelijk traag op de pandemie en besloot pas einde maart de eerste lockdowns door te voeren.





De populariteit van Poetin na twee decennia aan de macht ligt overigens lager dan ooit, nu het coronavirus zo om zich heen grijpt in Rusland.

