Nooit vertoonde sketches tonen dat Monty Python-films er helemaal anders konden uitzien AW

01 augustus 2018

13u55

Bron: Belga 0 Er zijn nooit vertoonde sketches opgedoken van de legendarische Britse komediegroep Monty Python. De nooit gebruikte scenario's werden aangetroffen in het privéarchief van ex-Python Michael Palin, zo heeft de Britse krant The Times ontdekt.

In dozen met materiaal die Palin vorig jaar aan The British Library schonk, werden tientallen scenario's ontdekt die nooit zijn gebruikt. Bij dat materiaal bevinden zich ook de scripts voor twee sketches die bestemd waren voor de film "Monty Python and the Holy Grail" (1975). Een eerste sketch gaat over een zo goed als uitgedroogde man die in een woestijn in het wilde westen binnenstrompelt in een saloon, die uiteindelijk een boekenwinkel blijkt te zijn. Een tweede sketch gaat over een "roze ridder".

"Soms gebeuren zulke dingen", zo reageert Palin aan The Times. "Ik kan niet bedenken waarom we dit materiaal niet gebruikt hebben. 'The Holy Grail' heeft geleidelijk aan vorm gekregen en oorspronkelijk hadden we veel meer ideeën dan degene die op het scherm zijn beland, want er moest een verhaal gevolgd worden."

De sketches zullen later deze maand bekeken kunnen worden worden in The British Library. Dan zullen ook een vijftigtal boekjes met notities over de films "The Holy Grail" en "The Life of Brian" worden tentoongesteld. Daaruit blijkt onder meer dat beide films drastisch verschillen van de oorspronkelijke ontwerpen. Zo was voor "The Holy Grail" een eerder conventioneel einde voorzien, maar de Pythons kozen er uiteindelijk toch voor om de film abrupt te laten stoppen.