Nooit eerder vloeide zoveel Russisch gas naar Europa

28 december 2018

Bron: Belga Ondanks de diplomatieke spanningen tussen de Europese Unie en Rusland is er nooit eerder zoveel Russisch gas naar Europa gevloeid als het afgelopen jaar. Dat maakt de Russische gasgigant Gazprom vandaag bekend.

Gazprom heeft het monopolie op gasexport via de pijpleidingen richting Europa en Turkije. In totaal vloeide daar het afgelopen jaar 201 miljard kubieke meter gas door, ongeveer 3,5 procent meer dan in 2017 en een absoluut record, meldt CEO Aleksej Miller aan de Russische media. In totaal produceerde Gazprom bijna 500 miljard kubieke meter gas, een stijging van meer dan 5 procent in vergelijking met 2017.

Het Russische concern staat in voor ongeveer een derde van de Europese gasconsumputie. Moskou hoopt dat in de komende jaren nog op te drijven met het nieuwe energieproject Nord Stream 2. Die 1.200 kilometer lange leiding, een joint venture met vijf Europese energiebedrijven, moet jaarlijks 55 miljard kubieke meter aardgas kunnen vervoeren.

Maar Europa zegt al jaren de afhankelijkheid van Russisch aardgas te willen verminderen. Geopolitieke spanningen spelen daar in mee, maar ook de leveringsproblemen van de voorbije jaren door onder meer het conflict in Oekraïne hebben Rusland tot een minder betrouwbare leverancier gemaakt. De Europese Commissie kijkt onder meer naar Noorwegen en Qatar om de aardgasleveringen op te draaien.