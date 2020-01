Nooit eerder vertoonde foto's gepresenteerd van vernietigingskamp dat nazi’s sloopten om elk spoor uit te wissen ADN

29 januari 2020

11u15

Bron: ANP 12 In Duitsland zijn nooit eerder vertoonde foto's van het nazi-vernietigingskamp Sobibor gepresenteerd. De collectie is afkomstig van plaatsvervangend kampcommandant Johann Niemann en geeft een uniek beeld van het kamp dat de nazi's hebben gesloopt om elk spoor uit te wissen. Ook beeldmateriaal van Sobibor was er nauwelijks.

"Het was voor mij een adembenemende ervaring om deze foto's van Sobibor te zien", zegt de Nederlandse Jetje Manheim die bij de presentatie aanwezig was. Haar grootouders zijn om het leven gebracht in de gaskamers van Sobibor. "Voor het eerst heb ik gezien wat mijn grootouders zagen aan het einde van hun vermoeiende treinreis van 72 uur. Op die dag kwam een einde aan hun leven.”

De fotocollectie, die nu wordt getoond in het documentatiecentrum Topographie des Terrors in Berlijn, werd in 2015 overhandigd door de kleinzoon van Niemann. De foto's verhuizen op een later moment naar het Holocaust Museum in Washington.



Kampbewaker John Demjanjuk

Onder de beeltenissen zijn volgens onderzoekers ook twee foto's van John Demjanjuk, de Oekraïense kampbewaker die in 2011 werd veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden in Sobibor.

Hoewel hij het tot aan zijn dood steeds is blijven ontkennen, bewijzen de foto’s dat Demjanjuk wel degelijk in het nazikamp aanwezig was.

Demjanjuk overleed in 2012 op 91-jarige leeftijd in een bejaardentehuis, waar hij in afwachting van de behandeling van zijn hoger beroep in vrijheid woonde.

250.000 doden

Ongeveer 250.000 Europese Joden kwamen in totaal om in het kamp, dat zich bevond in het door de nazi's bezette Polen. Onder hen waren ruim 34.000 Nederlandse Joden.

Op de 361 foto's staan ook andere nazi-kampen afgebeeld zoals die in Sachsenhausen en Belzec. Daarnaast worden plekken getoond waar het euthanasieprogramma werd uitgevoerd. Onder de naam ‘Aktion T4' werden in nazi-Duitsland mensen met een beperking vermoord.

Daar werkte Niemann aan mee. De kampcommandant werd tijdens een opstand in Sobibor in 1943 met een bijl vermoord.

The ‘new’ #SobiborPhotos belonged to SS deputy commandant #JohannNiemann & were handed over in 2015 by his grandson. An axe-wielding Jewish inmate killed Niemann during an uprising in 1943. The SS later destroyed #Sobibor to wipe out evidence of genocide. https://t.co/QSEJhha8rK pic.twitter.com/nG3xvyZR70 Prevent Genocide Org(@ PrevGenocide) link