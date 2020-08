Nooit eerder vertelde verhalen van verzetslieden tijdens Holocaust in Londense tentoonstelling Michelle Desmet

03 augustus 2020

11u32

Bron: The Guardian, The Wiener Holocaust Library 0 Een Londense tentoonstelling belicht de komende maanden enkele pakkende getuigenissen van verzetslieden die streden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van kleine gebaren tot grote rebellie, het verzet nam tijdens de Holocaust verschillende vormen aan.

Recent onderzoek brengt nu getuigenissen en documenten aan het licht die nooit eerder gebracht werden. Duizenden documenten, verhalen, getuigenissen en dagboeken leggen in de Wiener Holocaust Library in Londen verhalen bloot van verzetslieden over heldendom, actief gewapend verzet en reddingsnetwerken in de vernietigingskampen en getto’s. Ook het levensverhaal van Anne Frank krijgt een prominente plaats in de tentoonstelling.

Buitengewone 24-jarige vrouw

Een verhaal dat verteld wordt is van de 24 jarige Tosia Altman. De jonge vrouw die lid was van de zionistische jongerenbeweging ‘Hashomer Hatair', nam de rol als koerier voor zich. Ze drong Poolse getto’s binnen, verspreidde informatie, organiseerde opstanden en smokkelde wapens. In Warschau werd de jonge vrouw gevangengenomen. Ze stierf in 1943 aan haar verwondingen.

“Het verhaal van de vrouw is buitengewoon. Ze had de typische rol van een verzetslied in kampen en getto’s. Ze was vrij jong en slaagde erin om papieren te krijgen waaruit bleek dat ze gewoon Pools was in plaats van Joods-Pools, waardoor ze zich door het bezette Polen kon verplaatsen”, vertelt Barbara Warnock, senior curator van de Wiener Library.

Gruwel

Ook de uitgebreide dagboeken, tekeningen en brieven van Philipp Manes die samen met zijn vrouw Gertrud opgesloten zat in Bohemen en Moravië, toen door Nazi-Duitsland bezet, weerspiegelen de gruwel die er plaatsvond. In zijn verhalen belicht hij enkele afgrijselijke gebeurtenissen die hij meemaakte. Op 28 oktober 1944 werd hij met een van de laatste transporten uit het concentratiekamp Theresienstadt gedeporteerd naar Auschwitz waar hij en zijn vrouw het leven lieten.

Strijd om menselijke waardigheid

In kampen en getto’s, waar de nazi’s de Joodse en politieke gevangenen wilden uitroeien, probeerde men het te ondermijnen door onderwijs te blijven aanbieden en religieuze praktijken. Doordat gevangenen een dagboek bijhielden, wat uit den boze was, probeerden ze hun menselijke waardigheid te behouden.

“Te weinig kennis over het verzet”

“Onderzoek toont aan dat scholieren en studenten te weinig op de hoogte zijn van het Joodse verzet tijdens de Holocaust”, volgens Warnock. “We merken op dat men vaak het beeld heeft dat Joden zich te weinig of niet hebben verzet tijdens verschillende razzia’s door de nazi’s. Met deze tentoonstelling belichten we verhalen van verzet, in de meest deprimerende situaties”.

De tentoonstelling “Jewish Resistance to the Holocaust” loopt van 6 augustus tot 30 november 2020.

