Nooit eerder gezien: Trump laat naam printen op stimulus-cheques voor Amerikanen KVDS

15 april 2020

07u30 0 Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaat de naam van president Trump printen op de stimulus-cheques die de belastingdienst (IRS) naar tientallen miljoenen Amerikanen zal sturen. Dat meldt de krant The Washington Post, die stelt dat dit nooit eerder gebeurde. Volgens bronnen bij de IRS zou het de levering van de cheques vertragen.

De stimulus-cheques zijn een onderdeel van een steunpakket ter waarde van 2.000 miljard dollar (omgerekend 1.822 euro) waarmee de Amerikaanse overheid de economische impact van de coronacrisis wil counteren.

Linkerkant

Als Amerikanen de cheque van 1.200 dollar (1.093 euro) openen, zullen ze aan de linkerkant ‘President Donald J. Trump’ lezen. Nooit eerder stond de naam van een president op een uitkering van de Amerikaanse belastingdienst. Dat om elke vorm van partijdigheid uit te sluiten.





De IRS ging dinsdag aan de slag om het plan technisch te realiseren en volgens verscheidene bronnen binnen de belastingdienst zou het de levering van de cheques met enkele dagen vertragen. Niet alleen de computercode moet worden aangepast, maar er moeten ook tests gebeuren.

Enkele dagen lijkt misschien niet veel, maar de meeste Amerikanen hebben geen spaargeld en leven van ‘paycheck’ naar ‘paycheck’. Miljoenen Amerikanen zitten momenteel zonder werk door de crisis.

Een officiële vertegenwoordiger van de dienst Financiën ontkende intussen dat er een vertraging zal zijn. De eerste cheques zouden begin volgende week op de post gaan. Elke week zullen er 5 miljoen verstuurd worden en dat tot september. De Amerikanen met de laagste inkomens krijgen de cheque als eerste.

Koker

Opmerkelijk: het idee voor de stimulus-cheques was niet van Trump zelf. Het kwam uit de koker van twee Republikeinse senatoren: Josh Hawley en Mitt Romney.

Hetzelfde voor het steunpakket ter waarde van 2.000 miljard dollar. Dat was het resultaat van een gemeenschappelijke inspanning van Republikeinen en Democraten, maar de president noemde het al verscheidene keren “een initiatief van de Trump-administratie” en streek er de pluimen voor op.

In november zijn er presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. De campagne van Trump staat momenteel op pauze door de uitbraak van het coronavirus en hij kan geen rally’s houden, die zo populair zijn bij zijn basis. Critici zien in de cheques dan ook een manier om zijn kiezers tevreden te houden.

