Noodweer zorgt ook voor overlast in Duitsland TTR

29 mei 2018

22u12

Bron: ANP 5 Ook Duitsland is vandaag getroffen door noodweer. Met name in de deelstaat Noordrijn-Westfalen was de overlast groot door zware onweersbuien, die gepaard gingen met hevige regen en stormachtige wind.

"In Wuppertal staat de hele stad onder water", zei een woordvoerder van het Duitse KNMI. Hij schatte dat lokaal in zeer korte tijd 40 millimeter neerslag is gevallen. Van een gebouw van de plaatselijke universiteit stortte het dak in over een oppervlakte van 30 bij 50 meter. Volgens de rector liepen van zeker twee panden de kelders vol. De schade is volgens hem aanzienlijk, maar persoonlijke ongelukken deden zich voor zover bekend niet voor. (Lees verder onder de video.)

Aachen. Elite Uni.

Wir brauchen Entwicklungshilfe. pic.twitter.com/FLbZ6Ep7Ew Naul Pewman(@ s_pewman) link

Het treinverkeer in Wuppertal kwam tot stilstand, evenals de kabelbaan. Verscheidene automobilisten knalden op een putdeksel dat door de zondvloed omhoog werd geduwd. Een persoon raakte gewond aan het gezicht door een airbag die door de klap werd geactiveerd. Bij een benzinestation sneuvelde de overkapping. Auto's die er stonden om te tanken of beschutting te zoeken, raakten beschadigd.

In het naburige Solingen moest een herdenkingsbijeenkomst voor de brandstichting in het huis van een Turkse familie 25 jaar geleden worden onderbroken. Honderden bezoekers, onder wie de ministers van Buitenlandse Zaken Heiko Maas en Mevlüt Çavosoglu, moesten schuilen. Aanvankelijk schuilden velen onder bomen, maar de organisatie riep de mensen in het Duits en Turks op een veiliger plek te zoeken. (Lees verder onder de video.)

Heute was los in Aachen! (Video nicht von mir, kam per Messenger). pic.twitter.com/HhOmy8oqbl jaxxo(@ jaxxo) link

Ook Aken kreeg een enorme hoeveelheid regen te verwerken. Het alarmnummer van de brandweer werd in een mum van tijd 450 keer gebeld. De hulp van omringende gemeentes moest worden ingeroepen om aan de vraag te kunnen voldoen. In een wijk viel de stroom uit doordat het vele water voor kortsluiting zorgde in een transformatorhuisje.

In Duisburg kon de politie op het hoofdbureau zwemmen in de kelder. Dat lieten agenten via Twitter weten. Bij Nettersheim werd de A1 enige tijd gesloten wegens een overstroming. Het leed is bovendien nog niet geleden. Morgen is het opnieuw drukkend warm en gaat het naar verwachting in grote delen van het land spoken.

@WDR #lokalzeit_aachen heute hat es auch ins Parkhaus am aquis geregnet pic.twitter.com/R7VG8zFEzz Anton Brall(@ AntonBrall) link

#Aachen Innenstadt 29-05-2018#Gewitter pic.twitter.com/dqjhpa6kTQ taking care of business(@ metropolis_priv) link