Noodweer in Zuid-Frankrijk: 1.600 evacuaties, bejaarde man vermist nadat caravan meegesleurd wordt

09 augustus 2018

17u15

Bron: ANP, Belga, BFMTV 96 Na onweer en zware regenval in het zuidoosten van Frankrijk zijn een heleboel mensen geëvacueerd van campings die in de buurt van de rivier de Ardèche liggen. De rivier is op verschillende plaatsen buiten de oevers getreden. Eén man is daarbij vermist geraakt. Een eerder verspreid bericht over 18 vermiste kanoërs in de Ardèche, klopt niet, waarschuwt de prefect van het departement.

Door het stormweer moest de brandweer rond de 750 kampeergasten op drie verschillende campings evacueren, vertelt kabinetschef Thierry Dousset van het departement Gard aan BFMTV. Met de evacuaties in de regio's Drôme en Ardèche komt dat aantal op zo'n 1.600 personen, volgens cijfers van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de evacuaties werden meer dan 400 brandweermannen en gendarmes en vier helikopters ingezet.

Vermiste man

Eerder raakte bekend dat 126 Duitse vakantiegangers - kinderen tussen 6 en 17 - geëvacueerd van hun vakantiebestemming in Saint-Jean-de-Peyrolas, in het noorden van het departement Gard. Ze waren op zomerkamp. Zeven van hen liggen in het ziekenhuis met lichte verwondingen.

Een van hun begeleiders, een 70-jarige man, is vermist. Hij was gaan schuilen in zijn caravan, maar die werd meegesleurd toen het water plots begon te stijgen. De caravan werd later teruggevonden, maar de man was nergens te bespeuren. Een man van 28 had zich vastgeklampt aan een boom, maar kon later door een helikopter worden opgepikt.

Heel wat wegen in het departement moesten worden afgezet vanwege de overstromingen en harde windstoten.

Fake News

Franse media meldden eerder ook dat achttien kanoërs vermist zouden zijn geraakt op de rivier, nadat ze aan een tocht waren begonnen en verrast werden door het noodweer. Volgens de Franse zender BFMTV, dat eerder zelf het nieuws had gebracht, is dat toch niet het geval. De politie had foute info doorgegeven, maar de plaatselijke brandweer heeft laten weten dat het nieuws niet correct is.

Ook de prefect van Gard bevestigt ondertussen dat het gaat om "fake news". "Er is op dit moment één persoon vermist. Als er over crisissituaties gecommuniceerd moet worden, gebeurt dat exclusief door ons", klinkt het op Twitter.

Het zuidoosten van Frankrijk - naast Gard ook het departement Ardèche - wordt al een hele dag geteisterd door zwaar weer, na een hittegolf begin deze week. Ook het centrum van het land kreeg onweer over zich heen. Op verschillende plaatsen in het land zitten mensen zonder elektriciteit.

