Noodweer in Sydney zet 40.000 gebouwen zonder stroom kg

09 februari 2019

10u16

Bron: ANP 0 Hevig noodweer heeft voor grote overlast gezorgd in grote delen van Sydney. Op sommige plaatsen viel gisterenavond in drie uur tijd bijna 60 millimeter regen. In het westen van de grootste Australische stad werd in 30 minuten 42 millimeter gemeten. Straten kwamen blank te staan, bomen en elektriciteitspalen knapten af en verkeerslichten sneuvelden.

De hulpdiensten kregen bijna duizend telefoontjes binnen. Negen mensen die in hun auto werden verrast door het vele water moesten worden gered. Volgens The Sydney Morning Herald kwamen meer dan 40.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten.



De herstelwerkzaamheden gaan vandaag nog zeker de hele dag duren. Ze kunnen bemoeilijkt worden door nieuwe onweersbuien, maar die zullen waarschijnlijk minder zwaar zijn.

Beter weer

De meteorologische dienst verwacht voor morgen milder weer. De temperatuur zakt van 35 naar 25 graden. De afgelopen tijd was het zinderend heet en droog in de streek rond Sydney. Ondanks de overvloedige regen is het gevaar van natuurbranden in veel districten nog niet geweken, mede door de harde wind.