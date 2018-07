Noodweer in Japan: drie doden, honderdduizenden mensen moeten huizen verlaten KVDS

06 juli 2018

11u40

Bron: Belga 0 In het westen van Japan zijn door de aanhoudende regen al minstens 3 mensen om het leven gekomen. Drie anderen zijn nog vermist en honderdduizenden mensen hebben hun woningen moeten verlaten. Dat melden lokale media.

Gisteren werd een 59-jarige arbeider dood teruggevonden nadat hij en twee anderen meegesleurd werden in een afvoerbuis in een reservoir in Inagawa, op 500 kilometer ten westen van Tokio, zo meldt persagentschap Kyodo. Een andere man van 59 werd dood aangetroffen in een rivier in de stad Akitakata en het lichaam van een bejaarde vrouw werd in Hashima in een afvoer teruggevonden, nadat ze vermoedelijk door het wassende water van een rivier werd meegesleurd.

Evacuatiebevelen

Volgens televisiezender NHK werden vanaf 13 uur (6 uur Belgische tijd) evacuatiebevelen uitgevaardigd voor in totaal 440.000 inwoners in 13 prefecturen, waaronder 246.000 in Kyoto en 102.000 in Fukuoka.





In verscheidene regio's in het land is een recordhoeveelheid neerslag gevallen. In de zuidwestelijke stad Konan viel tot 5 uur 103 millimeter water per uur uit de lucht. (lees hieronder verder)

"In tegenstelling tot bij een tyfoon, is het onmogelijk om te voorspellen waar recordhoeveelheden regen zullen vallen", aldus het Japans meteorologische agentschap gisteravond. Het waarschuwde voor modderstromen, overstromingen en rivieren die buiten hun oevers treden, aangezien de kans groot is dat ook tijdens het weekend nog veel regen zal vallen. Op het eiland Shikoku en in de regio van Tokai en het eiland Kyushu, wordt tegen morgenmiddag respectievelijk tot 400 en tot 300 millimeter regen verwacht.

Leger

Het leger heeft militairen gestuurd naar de zwaarst getroffen regio's, waaronder de prefecturen van Kyoto en Kochi. Op verscheidene plaatsen is het treinverkeer onderbroken.

Een jaar geleden kwamen door aanhoudende regen en overstromingen en modderstromen die die veroorzaakte, 41 mensen om het leven in het noorden van Kyushu.