Noodweer in de Kaukasus zorgt voor hevige overstromingen: minstens zes doden kg

26 oktober 2018

21u34

Bron: Belga 0 Bij zware onweders ten noorden van de Kaukasus zijn minstens zes mensen om het leven gekomen. Na hevige regenval zijn een dertigtal gemeenten in de Russische regio Krasnodar overstroomd, deelden de autoriteiten vandaag mee volgens de Russische media. Vier lijken werden aangetroffen in ondergelopen huizen. Daarbij ging het om vooral bejaarde bewoners. Twee mensen worden nog vermist, meer dan tien anderen raakten gewond.

Sinds woensdag krijgen de mensen in de regio niet ver van de Zwarte Zee te kampen met de gevolgen van de hevige neerslag. De reddingsdiensten spreken van 2.000 overstroomde gebouwen. Ze verwachten dat de situatie niet zal verbeteren in het weekend.



Naar verluidt liepen ook snelwegen en spoorbaantrajecten schade op. Tienduizenden mensen zaten thuis tijdelijk zonder stroom. Een stad met 60.000 inwoners was vandaag van alle drinkwatertoevoer afgesneden. De autoriteiten dringen er gezien de nakende winter op aan de schade aan de gebouwen en infrastructuur snel te herstellen.

