Noodweer in de Alpen dit weekend: “Tot 1 meter sneeuw en meer” KVDS

26 oktober 2018

12u02 0 We krijgen niet alleen in België een eerste winterprik dit weekend, met zelfs kans op smeltende sneeuw in de Ardennen, ook de Alpen mogen zich aan iets verwachten. Zeker aan de zuidflank in Zwitserland en Italië wordt noodweer verwacht, met een pak sneeuw van een meter en lokaal zelfs meer. “Dat is erg vroeg voor de tijd van het jaar”, aldus weerman David Dehenauw.

“De Duitse en Franse weermodellen zijn het er echter over eens”, aldus Dehenauw. “Het zuiden van Zwitserland, het noorden van Italië en zelfs oostelijke en zuidelijke delen van Frankrijk zullen het stevig te verduren krijgen. Oorzaak zijn een depressie boven de Middellandse Zee en storingen die boven de Alpen blijven hangen.”

Vuurlinie

NoodweerBenelux gaat zelfs nog verder. “De zuidkant van de Alpen ligt echt in de vuurlinie, met risico op water- en sneeuwoverlast”, aldus weerman Lander Van Tricht. De sneeuwgrens schommelt rond 2.300 – 2.500 meter. “Boven die hoogte zou er een paar meter sneeuw kunnen vallen, waardoor het risico op lawines zal toenemen. Onder die hoogte vertaalt zich dat in enorme hoeveelheden water, die tot modderstromen en overstromingen kunnen leiden.”





Net als in België was het afgelopen zomer erg droog in de Alpen, klinkt het bij NoodweerBenelux. In Zwitserland bijvoorbeeld werden verscheidene records verbroken. In Davos viel tussen 17 mei en 4 september zelfs helemaal geen neerslag. Dat maakt dat de bodem helemaal is uitgedroogd en dat neerslag moeilijk kan doordringen, wat het risico op wateroverlast verhoogt.

De Arctische lucht die vanaf morgen over Europa naar het zuiden stroomt, zal zaterdag in eerste instantie veel regen en sneeuw geven langsheen de gehele noordkant van de Alpen. De sneeuwgrens zakt daarbij al snel onder de 2.000 meter. Mogelijk sneeuwt het in bijvoorbeeld Chamonix zelfs al op 1.000 meter. “De botsing van de koude lucht op de Alpen in combinatie met de nog warme Middellandse Zee zal overdag aanleiding geven tot de vorming van een lagedrukgebied ter hoogte van de Golf van Genua”, aldus NoodweerBenelux.

Neerslaghoeveelheden

Dat zal het begin betekenen van een periode waarbij voortdurend vochtige zeelucht tegen de zuidkant van de Alpen botst. En daarbij kunnen de neerslaghoeveelheden zeer hoog oplopen. “Weermodellen berekenen nu tot en met volgende week hoeveelheden tussen 200 en 500 millimeter. Dat is evenveel als er tot nu toe in België gemiddeld is gevallen sinds 1 januari”, aldus nog Van Tricht.