Noodweer houdt lelijk huis in zuiden van Frankrijk, zeker duizend mensen geëvacueerd

Il est tombé 200mm en moins de 6 heures sur l'ouest de l'#Hérault ce matin, soit l'équivalent de 2 mois et demie de pluie (198mm à l'aéroport de #Béziers de 6h à 12h, 211mm de minuit à midi, et 242mm en 24h, records absolus pour la station)

L'axe pluvieux se décale plus à l'est. pic.twitter.com/D1u4qdtnHW

VigiMétéoFrance(@ VigiMeteoFrance)