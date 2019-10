Noodweer houdt lelijk huis in zuiden van Frankrijk, zeker duizend mensen geëvacueerd ADN

23 oktober 2019

23u25

Bron: ANP 0 Onweer met zware regenval en harde wind heeft schade veroorzaakt in grote delen van het zuiden van Frankrijk. Volgens lokale autoriteiten moesten zeker duizend mensen in de regio van Montpellier in veiligheid worden gebracht, waarvan 38 met helikopters.

Onder de mensen die werden geëvacueerd waren zeker vijfhonderd campinggasten.



Door overstromingen werden het treinverkeer tussen Frankrijk in het zuiden lamgelegd omdat delen van het spoor wegspoelden. De hogesnelheidslijn tussen Frankrijk en Barcelona is voorlopig stilgelegd.



Er zijn geen berichten over gewonden.

Il est tombé 200mm en moins de 6 heures sur l'ouest de l'#Hérault ce matin, soit l'équivalent de 2 mois et demie de pluie (198mm à l'aéroport de #Béziers de 6h à 12h, 211mm de minuit à midi, et 242mm en 24h, records absolus pour la station)

L'axe pluvieux se décale plus à l'est. pic.twitter.com/D1u4qdtnHW VigiMétéoFrance(@ VigiMeteoFrance) link

🔴[#Intervention] #VigilanceOrange pour #Pluie #Orages #Inondation et #VaguesSubmersion en cours dans le départemental de l’Hérault Actuellement plusieurs sauvetage de #Personnes en cours dans le secteur de Béziers par des #SP au sol et via le #Dragon34 pic.twitter.com/vkUQeTfAS6 Pompiers 34(@ SDIS34) link

ALERTE INFO. Orages: aucun train entre Montpellier et l'Espagne ni entre Montpellier et Toulouse jusqu'au 4 novembre https://t.co/HSt0w456on BFMTV(@ BFMTV) link