Noodweer geselt zuidoosten van Frankrijk: 77-jarige man vermist AW

23 november 2019

13u26

Bron: Belga, ANP 0 Opnieuw treft noodweer het zuidoosten van Frankrijk. Lokale media berichten vandaag over uitzonderlijk hevige regens en harde wind. Bovendien is in het Zuid-Franse Saint-Antonin-du-Var is een 77-jarige man als vermist opgegeven.

De bejaarde man verdween in de buurt van het wassend water van een stroom. Gevreesd wordt dat hij is meegesleurd. In diezelfde regio is de brandweer overgegaan tot preventieve evacuaties. In Hyères, ten oosten van de havenstad Toulon, worden 600 mensen geëvacueerd. Ook in Fréjus worden woningen en een camping geëvacueerd.

Volgens de autoriteiten hebben 2.400 gezinnen in de gemeenten Hyères, Salernes, Entrecasteaux, Puget-sur-Argens en Roquebrune-sur-Argens geen elektriciteit meer als gevolg van de overvloedige regenval. Ook het treinverkeer ondervindt hinder. Zo is de SNCF-verbinding Saint-Raphaël-Les Arcs-Toulon onderbroken.

Ruim een week geleden werden de zuidoostelijke departementen Ardèche en Drôme ook al getroffen door hevige sneeuw die plaatsen onbereikbaar maakte en de stroom bij honderdduizenden deed uitvallen.