Noodweer geselt Franse en Italiaanse Rivièra: 77-jarige man vermist AW

23 november 2019

13u26

Bron: Belga, ANP 118 De Franse en Italiaanse Rivièra hebben weer te kampen met noodweer. Plaatselijke media in het gebied aan de Middellandse Zee maken vandaag melding van uitzonderlijk hevige regens en harde wind. Rivieren en beken dreigen kolkend buiten hun oevers te treden. Bovendien is in het Zuid-Franse Saint-Antonin-du-Var is een 77-jarige man als vermist opgegeven.

In Frankrijk zijn meer dan 750 mensen, vooral in de plaats Hyères, uit voorzorg uit hun woningen geëvacueerd uit vrees voor overstromingen. Circa 45 kilometer ten noorden van Hyères is een 77-jarige man verdwenen in de buurt van het stijgende water van een stroom. Gevreesd wordt dat hij is meegesleurd. In deze regio viel 125 millimeter regen in een etmaal. Het hele weekend blijft deze regio te maken houden met buien waardoor de overlast erger kan worden.

Volgens de autoriteiten hebben 2.400 gezinnen in de gemeenten Hyères, Salernes, Entrecasteaux, Puget-sur-Argens en Roquebrune-sur-Argens geen elektriciteit meer als gevolg van de overvloedige regenval. Ook het treinverkeer ondervindt hinder. Zo is de SNCF-verbinding Saint-Raphaël-Les Arcs-Toulon onderbroken.

Ruim een week geleden werden de zuidoostelijke departementen Ardèche en Drôme ook al getroffen door hevige sneeuw die plaatsen onbereikbaar maakte en de stroom bij honderdduizenden deed uitvallen.

Italiaans noodweer

Ook Italië moet afrekenen met noodweer. In Genua maakten aardverschuivingen verschillende straten onbegaanbaar. Kelders, viaducten en bedrijfsruimten liepen onder. In de Polcevera-vallei viel in drie uur bijna 300 millimeter regen. De regionale president Giovanni Toti deed een beroep op de burgers om hun huis niet te verlaten.