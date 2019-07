Noodweer eist zeker drie doden in Italië kg

28 juli 2019

12u02

Bron: ANP, Belga 1 In Italië zijn afgelopen weekend meerdere mensen gestorven door noodweer. Het land werd getroffen door onweer, overstromingen en sterke windstoten. Er vielen minstens drie dodelijke slachtoffers.

Een vrouw stierf vandaag nadat haar auto was meegenomen door een windvlaag in de buurt van Rome. De burgemeester van Fiumicino, een dorpje nabij de hoofdstad, sprak op Facebook over "een enorme tornado" en noemde het gebied "net een slagveld".



In Toscane heeft het noodweer met name gezorgd voor veel materiële schade en overstromingen. Volgens de brandweer werd Arezzo het zwaarst getroffen door de extreme weersomstandigheden. Daar overleed een man toen hij in een modderstroom terechtkwam.



Daarnaast werd een 45-jarige Noorse bij Bolzano geraakt door de bliksem en zij overleed uiteindelijk aan haar verwondingen. Ze deed mee aan de Südtirol Ultra Skyrace, een ultraloop op ruim zeven kilometer hoogte en van 121 kilometer lang.