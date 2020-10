Noodtoestand van kracht in Tsjechië omwille van corona IB

05 oktober 2020

04u23

Bron: Belga 0 In Tsjechië is in de nacht van zondag op maandag om middernacht opnieuw de nationale noodtoestand van kracht geworden. De regering besliste daartoe als gevolg van de forse stijging van het aantal coronabesmettingen.

De noodtoestand stelt de overheid onder meer in staat om burgerrechten zoals de vrijheid van vergadering in te perken en maatregelen te nemen zonder toestemming van het parlement.

Van half maart tot half mei was de noodtoestand ook al eens van kracht. Anders dan toen blijven de grenzen deze keer wel open. Voor evenementen en bijeenkomsten geldt een maximum van 10 personen binnen en 20 buiten. De profsport moet het stellen zonder toeschouwers. Niettemin zijn er tal van uitzonderingen en bedrijven en winkels zijn niet getroffen.

Vrijdag werd in Tsjechië met 3.792 nieuwe gevallen een nieuwe piek bereikt in de dagelijkse coronabesmettingen. Uit cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) blijkt dat er in Tsjechië in de afgelopen 14 dagen gemiddeld 303,3 mensen per 100.000 inwoners besmet raakten met het virus. Alleen Spanje (319,3) doet momenteel slechter.