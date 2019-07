Noodtoestand uitgeroepen voor ebola-epidemie in Congo SVM

17 juli 2019

19u00

Bron: Belga 0 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept de huidige epidemie in het oosten van Congo uit tot een noodsituatie met internationale draagwijdte. Dat betekent dat er nog strengere maatregelen genomen zullen worden om de verspreiding tegen te gaan.

De experts kwamen voor een vierde keer samen sinds de epidemie begin augustus vorig jaar uitbraak. Aanleiding was een geval van ebola in Goma, een stad met zeker een miljoen inwoners op de grens met Rwanda.

Intussen zijn de alarmbellen ook opnieuw in Oeganda afgegaan. Een Congolese vrouw die even de grens overgegaan was om vis te verkopen, vertoonde de symptomen en had verschillende keren gebraakt. Pas toen ze teruggekeerd was naar de Congolese grootstad Beni liet ze zich opnemen in een behandelingscentrum. Daar overleed ze maandag. Vier vaccinatieteams sporen nu samen met andere hulpverleners de personen op met wie ze contact gehad heeft.

Recent toonde de VN-organisatie zich nog bezorgd omdat de epidemie nog niet onder controle is. In het oosten van Congo zijn al meer dan 2.500 mensen besmet geraakt, 1.600 onder hen zijn sinds augustus vorig jaar overleden.