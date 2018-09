Noodtoestand uitgeroepen in Tripoli door gevechten tussen milities: honderden gevangenen ontsnapt bvb

Bron: Belga 3 In de Libische hoofdstad Tripoli is vandaag de noodtoestand uitgeroepen, als gevolg van het geweld dat afgelopen week aan minstens 39 mensen het leven heeft gekost. Dat heeft de door de VN gesteunde regering in Libië meegedeeld. Zowat vierhonderd mensen zijn erin geslaagd te ontsnappen uit een gevangenis in een buitenwijk van Tripoli.

"Wegens het gevaar dat de huidige situatie inhoudt en omwille van het openbaar belang, heeft de presidentiële raad beslist de noodtoestand uit te roepen in de hoofdstad Tripoli, en in de buitenwijken", zo vermeldt de regeringsmededeling. De maatregel werd genomen "om burgers, openbare en private bezittingen, en vitale instellingen te beschermen".

In het zuiden van Tripoli waren maandag gevechten uitgebroken tussen rivaliserende milities. Sindsdien heeft het geweld al aan 39 mensen het leven gekost. Er zijn ook een honderdtal gewonden gevallen. De meeste slachtoffers zijn burgers, die tussen de twee strijdende partijen waren terechtgekomen.

In de regeringsmededeling wordt ook opgeroepen om de wapenstilstand te respecteren, die woensdag in overleg met de VN-missie in Libië was overeengekomen.

Gevangenisopstand

Zowat vierhonderd mensen zijn erin geslaagd te ontsnappen uit een gevangenis in een buitenwijk van Tripoli. De gedetineerden konden de benen nemen tijdens een gevangenisopstand. "De gevangenen hebben de deuren kunnen forceren en het gebouw kunnen verlaten", zo luidt de mededeling van de politie.

De opstand in de gevangenis van Aïne Zara zou een gevolg zijn van een vechtpartij die ontstond tussen leden van rivaliserende Libische milities.

Sinds de val van dictator Moammar Kadhafi in 2011 heerst in Libië chaos. De internationaal erkende regering in Tripoli heeft nauwelijks invloed buiten de hoofdstad. Ze concurreert met een regering in het oosten van het land. Beide worden ondersteund door zwaarbewapende milities, die nog altijd strijd voeren om de controle over belangrijke regio's in het land.