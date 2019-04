Noodtoestand op Kreta door hevige regenval en overstromingen ADN

08 april 2019

10u59

Bron: Belga 0 Hevige regenval heeft in het weekend het oosten van Kreta getroffen, waardoor er overstromingen waren in de steden Ierapetra en Sitia. De gouverneur van het gebied heeft de noodtoestand uitgeroepen, zo meldt de staatsomroep ERT vandaag.

Rampbestrijdingsdiensten pompten vandaag water uit gebouwen, waaronder ook hotels en appartementen op het oostelijke eiland in de Middellandse Zee dat erg van zomertoeristen afhankelijk is. Veel vee verdronk, aldus ERT.



Het weer was barslecht in Griekenland en in het bijzonder op Kreta, met een ongewoon hoog aantal stormen en hevige regenval.

Torrential Rains Cause Floods, Damages in Crete (video) https://t.co/lOpkK2GabL pic.twitter.com/9GzRtoe0Iu Greek News(@ greeknewss) link

VIDEO: Rain causes damage in Crete… this time in Lassithi! https://t.co/SVRpjYumOs pic.twitter.com/YnQ7j0kPWN Chania Post(@ chaniapost) link

Big flooding in Sitia, Crete today, April 6! Report: Βέρα Περράκη pic.twitter.com/6X9QxCMnOh severe-weather.EU(@ severeweatherEU) link

