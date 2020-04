Noodtoestand in zeven prefecturen in Japan door coronavirus JG

07 april 2020

11u32

Bron: Belga 0 De Japanse premier Shinzo Abe heeft de noodtoestand uitgeroepen in zeven prefecturen, waaronder Tokio en Osaka, vanwege de crisis rond het coronavirus. De maatregel gaat vandaag van kracht en geldt tot 6 mei.

Naast Tokio en Osaka gaat het ook om Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo en Fukuoka. De autoriteiten kunnen de inwoners zo opdragen om in huis te blijven en kunnen scholen en andere instellingen sluiten. Een harde lockdown zoals in Italië en Frankrijk is de maatregel echter niet.

Burgers kunnen niet vervolgd worden. Ook kunnen bedrijven niet gedwongen worden de deuren te sluiten. Wel kan de oproep de psychologische druk op het volk verhogen om de aanwijzingen te gehoorzamen.

