Noodtoestand in Wisconsin nadat politie demonstranten in Kenosha met traangas uiteen drijft

26 augustus 2020

00u08

Bron: ANP, Belga, CNN 2 In de Amerikaanse staat Wisconsin is dinsdag na twee nachten gewelddadig protest de noodtoestand uitgeroepen. Het protest is een reactie op het neerschieten van een zwarte man door politieagenten. Gouverneur Tony Evers gaat ook de aanwezigheid van de nationale garde in de stad Kenosha, waar het incident plaatsvond, versterken. De familie van het slachtoffer laat weten een rechtszaak aan te spannen om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.

Voor een tweede nacht op rij waren er maandag schermutselingen nadat afgelopen zondag schokkende videobeelden van het schietincident naar buiten waren gekomen. Daarin is te zien hoe de 29-jarige Jacob Blake meerdere malen door de politie in zijn rug wordt geschoten terwijl zijn drie kinderen toekijken. Volgens zijn vader heeft Blake acht gaten in zijn lichaam en is hij vanaf zijn middel verlamd.

“Waar werden deze schoten door gerechtvaardigd?”, vraagt de vader zich af. “Wat rechtvaardigde dat dit voor de ogen van mijn kleinzoons gebeurde? Waar zijn we mee bezig?” De vader van Blake zegt geen vertrouwen te hebben in het onderzoek naar het neerschieten van zijn zoon.

De advocaten van de familie eisen dat het politiekorps snel actie onderneemt naar aanleiding van het schietincident. Ze kondigden dinsdag aan een civiele zaak te beginnen om degene “die fout zaten” ter verantwoording te roepen. De advocaten eisen dat de agent die Blake neerschoot wordt gearresteerd en dat de overige agenten die op de melding afkwamen worden ontslagen

De Amerikaanse nieuwszender CNN meldt dat de FBI, de federale politie van de Verenigde Staten, een vooronderzoek is gestart naar het neerschieten van Blake door de lokale politieagenten. Doel is het verzamelen van informatie om te bepalen of er een burgerrechtenonderzoek zal worden ingesteld, aldus de federale bron waarop CNN zich baseert.

Black Lives Matter

Het incident kwam nadat de afgelopen maanden in en buiten de VS massaal is gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld. De verontwaardiging volgde toen op de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd. Hij werd op 25 mei in de stad Minneapolis omgebracht door een witte agent, die minutenlang met zijn knie op Floyds nek drukte.

De woede onder de manifestanten in Kenosha is dan ook groot. Kort nadat maandagavond om 20.00 uur plaatselijke tijd de avondklok inging, begon de politie demonstranten bij het gerechtsgebouw uiteen te drijven met traangas. Daarvoor hadden demonstranten al waterflessen gegooid naar de politie. Sommige manifestanten reageerden op het traangas door met vuurwerk en nog meer flessen naar de politie te gooien. De politie arresteerde zeker vijf mensen. Drie gebouwen in het centrum van de stad werden in brand gezet.

Noodtoestand

Maandag bevestigde gouverneur Evers al dat de nationale garde van de Verenigde Staten werd ingezet om de lokale autoriteiten te assisteren. Hun aanwezigheid wordt nu versterkt. De inzet van de nationale garde is mogelijk omdat Evers de noodtoestand heeft uitgeroepen. De gouverneur legde uit dat de soldaten als taak hebben om eventueel vandalisme en plunderingen te voorkomen. Ook moet het leger de brandweer beschermen bij het blussen van brandjes. "Dit is een beperkte mobilisatie van de nationale garde, die erop gericht is om te voldoen aan de behoeften van de hulpdiensten", aldus Evers.



