Noodtoestand in Turkije opnieuw verlengd KVE

13 april 2018

16u48

De noodtoestand in Turkije wordt volgende week voor de zevende keer verlengd. De zender NTV en de gezagsgetrouwe krant Sabah meldden dat het parlement komende woensdag over een nieuwe verlenging van drie maanden zal stemmen. De veiligheidsraad en de regering zullen de verlenging dan respectievelijk aanbevelen en goedkeuren. Indien de maatregel zoals verwacht wordt verlengd en de volle drie maand van kracht zal blijven, vertoeft Turkije na afloop van die termijn al twee jaar in een uitzonderingstoestand.

Zonder verlenging zou de noodtoestand op 19 april aflopen. Tijdens die periode worden de fundamentele rechten beperkt. President Recep Tayyip Erdogan kan dan grotendeels per decreet regeren. Die decreten zijn niet betwistbaar voor het grondwettelijk hof. Oppositie en mensenrechtenactivisten eisen al langer de opheffing van de noodtoestand. De regering argumenteert dat de aanhoudende uitzonderingstoestand nodig is om terroristen effectiever te kunnen bestrijden.

Erdogan had de noodtoestand uitgevaardigd na de couppoging van 15 juli 2016, waarvoor Ankara de in de VS wonende prediker Fethullah Gülen verantwoordelijk acht. De autoriteiten treden sindsdien hard op tegen mogelijke aanhangers van de Gülenbeweging, maar ook tegen leden van de oppositie. Tienduizenden mensen zitten in de cel. Meer dan 150.000 staatsambtenaren werden geschorst of ontslagen. Bovendien werden vele media en verenigingen per decreet gesloten.