Noodtoestand in Spanje met twee weken verlengd: premier waarschuwt dat "zwaarste golf" nog moet komen Grenzen vanaf middernacht dicht

22 maart 2020

12u25

Bron: El Pais, Belga 0 In Spanje wordt de noodtoestand die op 14 maart voor twee weken werd uitgeroepen, met nog eens twee weken verlengd tot 11 april. De grenzen van het land gaan om middernacht dicht. Premier Pedro Sánchez heeft dat aan de regeringsleiders van de regio's van het land meegedeeld. Sánchez verklaarde gisteren op de Spaanse tv dat het ergste in de coronacrisis nog moet komen en dat de toestand uit de hand dreigt te lopen. Naar verwachting stemt het Spaanse parlement op 25 maart met de verlenging in.

In Spanje zijn al 1.720 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Er zijn 28.572 besmettingen geconstateerd. Spanje is op Italië na het zwaarst getroffen land in Europa, maar stevent met de huidige cijfers op een nog zwaardere tol af. Het land is al een dikke week in lockdown en niet-essentiële verplaatsingen zijn in principe verboden, maar afgelopen weekend had de politie in veel steden de handen vol met inwoners die naar hun buitenverblijf aan de kusten of andere regio's probeerden te gaan.

In een tv-toespraak waarschuwde Sánchez gisteren dat Spanje voor enkele bijzonder zware dagen staat. Verwacht wordt dat het aantal besmettingen en overlijdens de komende week explosief zal toenemen. “Het ergste moet nog komen, en zal onze beschikbare middelen tot zijn limieten drijven. De zwaarste golf is er nog niet, en die zal het systeem uitdagen.” Sánchez had het over een “lawine” die vooral in Madrid op de ziekenhuizen afkomt.

Met de noodtoestand kan de Spaanse overheid burgers verplichten ergens te blijven of niet meer te komen. De overheid kan mensen ook tot dienstverlening verplichten. Ze kan bovendien ondernemingen of instellingen tijdelijk overnemen, producten rantsoeneren of andere ingrijpende maatregelen nemen om de voorziening van bijvoorbeeld voedsel of drinkwater veilig te stellen.