Noodtoestand in restaurant: 160 gasten roven met blote handen buffet leeg Karen Van Eyken

21 mei 2019

12u02

Bron: Westfalenpost, Die Welt 0 De uitbaters van een Chinees restaurant in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben tot hun verbijstering een ongeziene chaotische shift beleefd. Een groep die een reservering had voor 20 personen, daagde plots op met 160 mensen. Vele gasten aten rechtstreeks van het buffet met hun blote handen en roofden alles in geen tijd leeg. Op de koop toe weigerden ze de rekening te betalen.

Het incident vond plaats op Moederdag in restaurant Kaisergarten in Hagen, maar werd pas een week later bekendgemaakt via Facebook, zo meldt de Westfalenpost. Daar verontschuldigden de eigenaren van het Chinese restaurant zich bij hun klanten en boden vouchers aan aan al diegenen die hun volledige lunch quasi in rook zagen opgaan. De boosdoener: een groep die niet bestond uit 20 mensen zoals vooraf aangekondigd, maar uit naar schatting 160 personen - die een nietsontziende plundertocht aanvatten en het buffet leegaten voor de ogen van de andere klanten.

Sommige aten rechtstreeks van het buffet zonder borden en bestek, maar met hun blote handen. Ze voorzagen zichzelf ook van drankjes aan de bar, meldde het restaurant afgelopen zondag. Slechts een klein deel van het gezelschap betaalde rekening. De overgrote meerderheid at het buikje vol, maar betaalde helemaal niets.

“Ondanks al onze inspanningen hadden we de situatie niet meer onder controle en konden het buffet niet meer tijdig aanvullen”, schreven de uitbaters op Facebook.

“Walgelijk”

Meerdere ooggetuigen van het beruchte ‘vreetfestijn’ reageerden vervolgens op sociale media. “Het gedrag van die groep was walgelijk”, schreef een gebruiker. “Vrij snel hebben we andere oorden moeten opzoeken.” Of nog: “Ik was daar met een vriendin. Maar de situatie was niet te doen, we zijn weggevlucht.”

De politie werd die dag - op 12 mei - niet opgeroepen. Restaurateur Jun Wei Huang rechtvaardigde dat door te stellen dat hij op dat moment de handen meer dan vol had met de ‘noodtoestand’ en geen tijd had om de arm der wet op te trommelen.