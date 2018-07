Noodtoestand in Californië door bosbranden jv

07 juli 2018

12u02

Bron: belga 0 In de county San Diego in de Amerikaanse staat Californië heeft de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden.

In verschillende regio's in het westen van de VS is een zestigtal branden uitgebroken is een zestigtal branden uitgebroken, die leidden tot honderden evacuaties. Er viel ook één dode, melden verschillende Amerikaanse media. Er woeden branden in Utah, Alaska, Texas, New Mexico, Nevada en Arizona.

Het westen van de Verenigde Staten kreunt al enkele dagen onder een loden hitte. De sterke wind veroorzaakt branden. Het kwik bereikte gisteren nieuwe records, met meer dan 40 graden in Los Angeles, Phoenix en Las Vegas.