Noodtoestand afgekondigd in twee Soedanese staten LB

15u19

Bron: Belga, Reuters 2 REUTERS De Soedanese president Omar al-Bashir. De Soedanese president Omar al-Bashir heeft vandaag de noodtoestand uitgeroepen in twee staten. Het gaat volgens het officiële persagentschap SUNA om Kassala, een staat in het centrum van het land en Noord-Kordofan, een staat aan de grens met Eritrea.

De beslissing maakt deel uit van een ontwapeningscampagne die in oktober werd ingezet.

President al-Bashir "heeft vandaag een presidentieel decreet gepubliceerd dat de noodtoestand uitroept in de staten Noord-Kordofan en Kassala voor een periode van zes maanden", aldus SUNA.

De noodtoestand is nu al van kracht in zeven andere staten waar een conflict woedt. Dat zijn de vijf staten in de regio Darfour waar de regering sinds 2003 strijd levert met de rebellen, maar ook Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl, waar sinds 2011 een conflict woedt tussen de regering en de rebellen van de Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM).

Volgens de Soedanese Grondwet uit 2005 kan de president de noodtoestand uitvaardigen via een decreet. De tekst moet binnen de twee weken aan het parlement worden voorgelegd ter goedkeuring.