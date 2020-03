Noodtoestand afgekondigd in Portugal MDG

13 maart 2020

13u52

Bron: ANP 12 De Portugese regering heeft vrijdag beslist om de noodtoestand af te kondigen. Zo kan ze de burgerbescherming, de politie en het leger op de been brengen om de epidemie onder controle te brengen van het nieuwe coronavirus.

"De ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid hebben beslist om de noodtoestand af te kondigen voor het hele land, zodat de burgerbescherming en de veiligheidsdiensten kunnen ingrijpen", zei de socialistische regering in een persbericht, na afloop van een nachtelijke ministerraad.

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, nam de Portugese regering een dertigtal uitzonderlijke maatregelen. Zo gaan crèches, scholen en universiteiten dicht vanaf maandag. Dat zal zeker een maand lang zo blijven. Werknemers die thuis moeten blijven voor hun kinderen, zullen twee derde van hun loon krijgen, dat deels wordt betaald door de werkgever en deels door de staat.

Reeks tijdelijke maatregelen

Op televisie kondigde premier Antonio Costa donderdagavond de grote lijnen af van een reeks "tijdelijke" maatregelen. Discotheken gaan dicht, passagiers van cruiseschepen mogen niet van boord gaan in Portugese havens, bezoekjes aan rusthuizen zijn verboden. De eigenaars van cafés en restaurants moeten hun capaciteit met een derde beperken, zodat hun klanten voldoende afstand kunnen behouden. Winkelcentra en supermarkten mogen nog een beperkt aantal klanten binnenlaten.

Portugal telt 78 covid-19-zieken, geen overlijdens, en 637 vermoedelijke besmettingen.

Verleden

In Portugal werd de noodtoestand in het verleden afgekondigd bij bosbranden. Ook toen de chauffeurs van tankauto’s staakten, was de noodtoestand van kracht om een brandstoftekort te vermijden.

