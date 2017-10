Noodtoestand afgekondigd in Berlijn door stormweer TMA

10u03

Bron: Belga 0 REUTERS De brandweer van Berlijn heeft de noodtoestand uitgeroepen nadat storm Herwart zware schade heeft aangericht in de straten van de Duitse hoofdstad. Een persoon raakte zwaargewond toen een stelling omviel. Het treinverkeer werd in verschillende deelstaten onderbroken, aldus de Deutsche Bahn.

Een woordvoerder van de Berlijnse brandweer liet weten dat een dak van een gebouw werd afgerukt door de storm en verschillende bomen werden ontworteld. Een voetganger werd geraakt door een omvallende stelling. Hij is zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg tussen 04.00 en 07.00 uur een honderdtal noodoproepen, en liet alle vrijwillige brandweerlieden oprukken.



Ook buiten Berlijn hield de storm lelijk huis. Zo hebben de Duitse spoorwegen in zeven deelstaten in Noord- en Centraal-Duitsland het treinverkeer stilgelegd, en in Hamburg, waar de Elbe buiten haar oevers is getreden, is ook het plaatselijke treinverkeer (S-Bahn) deels onderbroken. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitsmasten om.



Zaterdag waarschuwden meteorologen voor windsnelheden tot 120 kilometer per uur.



Eerder deze maand kwamen nog zeven mensen om het leven toen storm Xavier over het noorden van Duitsland raasde.





REUTERS

REUTERS