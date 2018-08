Noodtoestand afgekondigd bij bosbrand in zuiden van Duitsland

10 augustus 2018

Bron: Belga

In het district Rosenheim, in de Duitse deelstaat Beieren, is gisteren de noodtoestand afgekondigd, nadat eerder op de dag een bosbrand was ontstaan bij Kiefersfelden. Meer dan 230 mensen zijn ingezet om het vuur te bestrijden.