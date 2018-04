Noodkreet van 42-jarige vrouw met kinderwens: “Mijn ex probeert me mijn ingevroren eitjes af te nemen” IB

Bron: New York Post, news.com.au 2 Op haar 42ste is de Amerikaanse Ilissa Watnik eindelijk klaar om moeder te worden voor het definitief te laat is. Maar haar ex wil niet dat ze de bevruchte eitjes gebruikt die ze samen hebben laten invriezen en stapte naar de rechtbank. “Ik ben 42 en ik wil een kind. Hij gebruikt tijd als een wapen tegen mij”, klaagt de vrouw.

Ilissa Watnik en Kevin Heldt, nu 42 en 46, hadden van 2014 tot 2016 een relatie waarbij het paar samenwoonde in het appartement van Ilissa in Manhattan, New York. In 2015, Ilissa was toen 39, besloot het koppel bevruchte eitjes te laten invriezen. “In het vroege en gelukkige stadium van onze relatie wilden we allebei heel graag kinderen”, zegt Watnik. “We gingen naar een vruchtbaarheidskliniek in New York waar we een IVF-behandeling kregen. “Hij was er zich net als ik volledig van bewust dat de procedure bedoeld was om zwanger te worden en kinderen te krijgen”, zegt Watnik. De twee tekenden ook papieren voor de kliniek waar in stond wat er met de bevruchte eitjes zou gebeuren wanneer ze uit elkaar zouden gaan: Watnik zou de embryo’s krijgen.

De eerste IVF-poging mislukte en Watnik, inmiddels veertig, begon te vrezen dat ze nog maar twee kansen had om zwanger te worden van de laatste vier embryo’s. De druk verslechterde de relatie, ook omdat Heldt ineens niet meer zo zeker was of hij wel kinderen wilde. Om hun relatie te redden, stelde Watnik vervolgens een tweede IVF-poging uit omdat ze vreesde dat ze door alle stress waarschijnlijk toch niet zwanger zou worden.

Blokkeren

In 2016 beëindigden de twee hun relatie. Heldt is inmiddels voor de derde keer getrouwd, terwijl Watnik eind vorig jaar besliste in haar eentje door te gaan met IVF. Daarvoor wilde ze de laatste vier embryo’s gebruiken, die volgens de papieren die het koppel in de vruchtbaarheidskliniek tekende, na de breuk aan haar zouden worden toegewezen. Maar toen Heldt lucht kreeg van de plannen van Watnik, probeerde hij het hele proces te blokkeren.

Hij werkte niet mee met de vruchtbaarheidskliniek, die tevergeefs bij hem bevestiging probeerde te krijgen van de breuk en beweerde tot slot dat hij zijn instemming voor het gebruik van de bevruchte eitjes door Watnik introk. Toen de kliniek hem liet weten dat dit niet ging en dat Watnik recht had op de eitjes, spande hij een rechtszaak aan.

Spermabank

“Zijn argument dat kinderen hem financieel te veel zouden kosten, houdt geen steek”, zegt een furieuze Watnik. “Ik heb in onze relatie nooit op zijn zak geteerd: ik heb een carrière en mijn eigen geld”, zegt de vrouw, die Heldts actie een “plot om tijd te winnen.” Als ze zich zou moeten wenden tot een spermabank, zou ze haar eigen inmiddels 43-jarige eitjes moeten gebruiken, in plaats van de embryo’s die ze op jongere leeftijd liet maken, zegt de vrouw. “Dat zou mijn kans op zwangerschap verkleinen”, argumenteert ze. “Als Kevin dit lang genoeg kan rekken, dan is het te laat voor mij. Ik vraag het hof om de contractuele afspraken die we gemaakt hebben te laten gelden. Ik vraag het hof om toestemming voor het gebruik van die embryo’s, zodat ik voor een tweede keer kan proberen om zwanger te worden.”