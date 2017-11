Noodhulpdepot in Syrisch rebellengebied gebombardeerd IB

07u03

Bron: Belga REUTERS Een Syrisch jongetje rent langs een beschadigd gebouw in Douma. De foto is gisteren genomen. Een depot met voedselhulp in de stad Douma, in het rebellengebied ten oosten van Damascus, is gisteren getroffen door twee bombardementen. Dat meldt een lokale functionaris. De luchtaanval komt er slechts drie dagen nadat de noodhulp in het gebied op gang was gekomen.

In de opslagplaats waren voedsel en medicijnen voorzien voor 21.500 mensen. De noodhulpspullen werden er zondag naartoe gebracht. Volgens het Rode Kruis was het de eerste keer in drie maanden dat humanitaire hulp tot in Ghouta geraakte, het rebellengebied ten oosten van de Syrische hoofdstad Damascus waar zowat 400.000 mensen in moeilijke omstandigheden leven.

Toenemende gevechten

Sindsdien slaagden humanitaire organisaties erin om twee derde van het voedsel en de geneesmiddelen te verdelen onder de noodlijdende bevolking, maar ze moesten hun operatie stopzetten door toenemende gevechten. Daardoor bleven gisteren ook de scholen dicht.

Nochtans maakt Ghouta deel uit van een van de vier zogenaamde "de-escalatiezones". Die zouden "veilige havens" moeten zijn voor burgers op de vlucht van het geweld.