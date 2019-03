Nooddeur in moskee Christchurch werkte niet goed: “Zeker 17 mensen konden zichzelf niet redden” LDW

28 maart 2019

10u11 2 Niemand kreeg de nooddeur in de Al Noor moskee in Nieuw-Zeeland open, op het moment dat de schutter er het vuur opende. Dat vertelt Khaled Alnobani, die de aanslag overleefde. “Minstens zeventien mensen lieten zo het leven”, zegt hij.

Nadat de eerste schoten werden gelost, probeerde Alnobani en een hele groep andere mensen de moskee te verlaten via de nooduitgang. Wat niemand wist, was dat de deur elektronisch vergrendeld was. Om de deur te kunnen openen, moet je een kleine knop indrukken naast de deur.

Uiteindelijk brak iemand het raam in de deur en konden er mensen ontsnappen, maar kostbare tijd ging verloren. Volgens Alnobani stierven minstens zeventien mensen omdat de nooddeur niet openging.

“Normaal staat deur open”

Shagaf Khan, de voorzitter van de Moslimassociatie van Canterbury, is verantwoordelijk voor de moskee. Hij bevestigt dat de deur inderdaad op slot was “zoals de voordeur van een huis”. Een elektricien had de dag voor de aanslag het nieuwe elektrische slot nog getest. “Normaal gezien staat de deur gewoon open, maar het was koud buiten”, vertelt Khan aan The Daily Mail.

De politie onderzoekt de deur momenteel, maar wil geen commentaar geven zolang het onderzoek nog loopt.

Vijftig doden

In Christchurch in Nieuw-Zeeland vond op 15 maart een terreuraanslag op twee moskeeën plaats. Het gaat om de bloedigste terroristische aanslag ooit in Nieuw-Zeeland. De schutter maakte vijftig dodelijke slachtoffers. De dader is een extreemrechtse Australiër.

