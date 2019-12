Noodbunker op vulkaaneiland kon niemand redden na uitbarsting: “Waarom staat die zo ver van krater?” Joeri Vlemings

11 december 2019

07u44

Bron: Stuff 4 Een scheepscontainer van 2,4 ton werd drie jaar geleden als veiligheidsmaatregel neergepoot op White Island in Nieuw-Zeeland. Maar toen de vulkaan maandag dodelijk uitbarstte, bracht de noodbunker waarschijnlijk voor niemand redding. Zes mensen kwamen om, acht anderen zijn nog vermist. Wisten toeristen überhaupt dat er een bunker was?

In 2016 vloog een NH90-helikopter van het Nieuw-Zeelandse leger een metalen container over naar een oude mijnsite op Whakaari/White Island in zee. De container van 2,4 ton en zes meter lang moest fungeren als schuiloord bij een eventuele uitbarsting van de vulkaan. De bunker werd op ongeveer een halve kilometer van de krater geplaatst. “Helemaal aan het eind van de rotsen. Ik zei tegen de mensen op mijn vlucht altijd dat de logica van die positie mij ontging”, zegt George Walker, piloot van White Island Flights dat vluchten boven het eiland organiseert.

Vraag is of de toeristen op het vulkaaneiland maandag weet hadden van de bunker en zo ja, of ze hem konden bereiken. Er waren 47 mensen op White Island toen de vulkaan zich dodelijk roerde. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zei dat ze wist dat er een noodbunker geplaatst was. In nood konden mensen zich reppen naar de container, die voorzien is van voedsel, drank, reservekledij en veiligheidsmateriaal. Maar Ardern vertelde ook dat de verkenningspiloten “heel duidelijk” waren dat er geen teken van leven meer was op het eiland. De kans dat iemand in de bunker de uitbarsting heeft overleefd, is zo goed als onbestaande.

Reisjournalist van Stuff, Brook Sabin, trok eerder dit jaar naar de vulkaan in de Bay of Plenty aan het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Hij wist niet af van de bunker op Whakaari. “Nochtans cruciale informatie voor ons”, zei hij op de nieuwssite. “We kregen maskers, vooral voor ons comfort, maar geen informatie over wat te doen bij een uitbarsting.” Sabin gaf ook toe dat hij de papieren die hij moest ondertekenen, niet had gelezen, “zoals de meeste mensen volgens mij”.

Whakaari/White Island is de actiefste vulkaan van Nieuw-Zeeland. Reddingswerkers kunnen voorlopig niet op het eiland, omdat er weer verhoogde vulkanische activiteit is vastgesteld. Mogelijk volgt er nog een uitbarsting. Jaarlijks bezoeken zo’n 10.000 toeristen het vulkaaneiland, dat in privéhanden is.