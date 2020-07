Noodbevel afgekondigd in Utrecht vanwege vrees voor relschoppers rond illegale demonstratie Ard Schouten

04 juli 2020

15u37

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse stad Utrecht maakt zich op voor een demonstratie van “Nederland in opstand” tegen de “1,5 meter-waanzin”. Hoewel de burgemeester de demonstratie tegen de coronamaatregelen en politiegeweld verbood, wordt verwacht dat er alsnog honderden demonstranten naar hartje Utrecht komen.

Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Lucas Bolsius, heeft een noodbevel afgekondigd uit vrees voor ongeregeldheden. Waarnemend burgemeester van Utrecht, Peter den Oudsten, heeft een gebied in de stad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het gaat om bijna alle uitvalswegen en parkeerplaatsen waar demonstranten mogelijk kunnen verzamelen.



Volgens Den Oudsten is dit besluit genomen “naar aanleiding van politie-informatie dat supporters van een groot aantal voetbalclubs er op uit zijn deze demonstratie te gebruiken om gezamenlijk een gewelddadige confrontatie met de politie en (met name) de Mobiele Eenheid aan te gaan”.

Patrouilleren

Het krioelt inmiddels van de politie in het Utrechtse centrum. Agenten patrouilleren in auto’s, op paarden, op de fiets en lopend verspreid door met name de binnenstad. Ook de toegangswegen worden door agenten in busjes in de gaten gehouden. In hartje Utrecht zijn inmiddels de eerste demonstranten gearriveerd.