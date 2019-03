Nonkel en neef zaten 42 jaar lang in de cel voor moord, nu blijken ze onschuldig ADN

29 maart 2019

09u41

Bron: ABC News, NBC News 4 Een nonkel en zijn neef uit Florida die 42 jaar lang achter tralies hebben gezeten voor moord, hebben het nieuws van hun leven gekregen. Hun veroordeling is nietig verklaard. De mannen blijken onschuldig.

Clifford Williams (76) en Hubert Myers (61) lieten gisteren hun tranen de vrije loop toen de rechter hen vertelde dat ze weer vrije mannen zijn. Ze mochten meteen de gevangenis verlaten.



De twee zijn de eersten wiens naam in de Amerikaanse staat Florida wordt gezuiverd, nadat vorig jaar een initiatief werd gestart om claims van verkeerde veroordelingen te gaan onderzoeken. Eerder werden ook al in andere staten oude zaken heropend en onschuldigen na jarenlange celstraffen vrijgepleit.

“Niemand luisterde”

“Niemand wilde naar ons luisteren”, snikte Hubert Myers tijdens een gesprek met aanwezige journalisten na de uitspraak. Hij was amper 18 jaar oud toen hij levenslang kreeg voor het doodschieten van Jeanette Williams en de moordpoging op haar vriendin Nina Marshall, in 1976 in Jacksonville. Zijn nonkel was 33. “Ik probeerde en probeerde”, zei hij. “Maar niemand luisterde.” De man zegt nu vooral de banden met zijn familie te willen aanknopen. “Al de rest staat op de tweede plaats.”

Getuigenis

De twee vrouwen, die een appartement huurden van Clifford en zo de twee mannen enigzins kenden, lagen in bed te slapen toen ze beschoten werden. Jeanette Williams overleed ter plaatse. Haar vriendin Nina ontsnapte aan de dood en slaagde erin naar buiten te lopen en een passerende automobilist tegen te houden, die haar naar het ziekenhuis bracht. De jonge vrouw identificeerde Williams en Myers als haar aanvallers.

Maar de twee mannen wisten van niets. Ze waren op dat moment op een verjaardagsfeestje wat verderop in de buurt. Andere feestgangers konden hun alibi bevestigen. Maar in de rechtszaak kwamen die getuigen nooit aan het woord. Er was ook helemaal geen fysiek bewijs dat de nonkel en neef kon linken aan de schietpartij. Heel de zaak rustte op de getuigenis van Marshall, die zei dat het duo samen had geschoten terwijl ze aan het uiteinde van haar bed stonden.

Bewijs

In werkelijkheid sprak de wetenschap de getuigenis van de vrouw - die overigens volgens onderzoekers met haken en ogen aan elkaar hing en ook “significant veranderde over tijd” - danig tegen.

Zo wezen gebroken glas en kogelgaten in een gordijn en raamkozijn erop dat de schoten van buiten het slaapkamerraam kwamen, niemand was binnen geweest. Forensisch bewijs toonde bovendien aan dat er maar met één wapen was geschoten. Op de koop toe gaf ene Nathaniel Lawson, overleden in 1994, tijdens een leugendetectortest toe dat hij achter de moord en moordpoging zat. Toen de onderzoekers zich jaren later terug over het vreemde dossier bogen en Nina Marshall wilden ondervragen, bleken ze te laat. De vrouw is in 2001 gestorven.

“Er is niet langer vertrouwen in de integriteit van de veroordelingen of de schuld van de beklaagden”, klinkt het nu in een statement van de rechtbank. De mannen gaan vrijuit. “Ik ben zowel ontzettend blij als heel verdrietig”, besluit de advocate van Clifford Williams. “Dit heeft bijna 43 jaar geduurd.”

We are so thrilled to see justice in action today. This exoneration was initiated by the State Attorney of the Fourth Judicial Circuit, Melissa Nelson and her Conviction Integrity Review Unit.



These men have waited nearly 43 years to see this day. pic.twitter.com/DgmWdtajHy Innocence Project of FL(@ FLA_Innocence) link