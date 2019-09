Nolan eet besmette hamburger van Lidl, 8 jaar later overlijdt hij aan gevolgen Redactie

16 september 2019

15u33

Bron: Le Parisien, The Local

Een Franse jongen van tien die verlamd raakte nadat hij een met de E-colibacterie besmette hamburger uit warenhuisketen Lidl had gegeten, is overleden.

Nolan Moittie kreeg zaterdag een hartstilstand en overleed in het ziekenhuis. Nolan was één van de vijftien kinderen die in 2011 ziek werden nadat ze besmette burgers hadden gegeten. Na dit incident werd het product bij Lidl uit de rekken gehaald. De manager van de fabrikant, Guy Lamorlette, vloog voor drie jaar achter de tralies wegens gebrekkige kwaliteitscontrole.

Nolan, die toen slechts 23 maanden oud was, kreeg na de besmetting neurologische restverschijnselen waardoor zijn zenuwstelsel werd aangetast. Hij raakte voor 80% verlamd. Hij kreeg een hartaanval en belandde in een coma. De andere kinderen liepen nierschade op.