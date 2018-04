Nogmaals meisje (7) verkracht en vermoord in India kg

17 april 2018

12u51

Het lichaam van een zevenjarig meisje is teruggevonden op een bouwwerf in India, nadat ze werd verkracht en vermoord. Het incident volgt net op de protesten die over het hele land uitbraken over een gelijkaardige verkrachtingszaak, waarbij een meisje drie dagen lang werd misbruikt.

Het zevenjarige meisje was maandagavond met haar familie aanwezig op een huwelijksfeest in Etah, toen ze plots spoorloos bleek. De familie ging op zoek en vond haar halfnaakte lichaam uiteindelijk om half twee ’s nachts in een onafgewerkt huis in de buurt. Een touw was rond haar nek geknoopt. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden de dokters enkel nog haar dood vaststellen. Ze werd verkracht en vermoord, laat de politie weten.

Op basis van getuigenissen arresteerde de politie de 18-jarige Sonu Jatav. De man was op het feest aanwezig om de tenten voor de ceremonie op te zetten, en kon het meisje vermoedelijk meelokken op een onbewaakt moment, aldus de politie.

Protest

Het incident komt aan het licht net na de hevige protesten van vorige week. Daarbij klaagden betogers op verschillende plaatsen in India het lakse optreden van de autoriteiten aan.

De protestacties kwamen op gang naar aanleiding van de zaak rond de achtjarige Asifa. Het meisje werd ontvoerd door een groep mannen en drie dagen lang verkracht in een tempel in Kathua, alvorens ze vermoord werd. De mannen bleven maanden lang op vrije voeten.